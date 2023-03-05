Бойцы нанесли поражение врагу на одном из важных направлений.

Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ полностью уничтожили подразделение оккупантов на одном из важных направлений. Большинство из врагов были одеты в краденную форму Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказали в пресс-центре Десантно-штурмовых войск в официальном Telegram-канале. К публикации прикрепили видео с последствиями боя. Кадры демонстрируют тела российских оккупантов, которых ликвидировали бойцы 77-й бригады, и зачистку позиций.

"Кстати, у большинства уничтоженного личного состава оккупантов замечены ботинки, элементы формы одежды и снаряжения ВС Украины. Видимо, оно было снято с пленных или погибших украинских воинов. Однако, Бог их за это наказал, руками украинских десантников", — сказано в сообщении.

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Как сообщили в Генштабе ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 153 120 оккупантов. За последние сутки эта статистика увеличилась на 930 вражеских солдат. А количество уничтоженной техники РФ превысило 22 тысячи единиц.

Бойцы Военно-морских сил ВСУ за 4 марта ликвидировали 34 рашиста, взорвали три миномета и боевую бронированную машину.

За одну ночь в Бахмуте украинские титаны уничтожили 15 штурмовых групп "вагнеровцев", которые пытались атаковать позиции ВСУ.

Как сообщили в Минобороны Украины, добровольческий казачий отряд, который отправили в качестве подкрепления для 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, отказался идти в наступление и выполнять приказы некомпетентного командования. Такая тенденция наблюдается и в других подразделениях.

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