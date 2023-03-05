Террорист заявил, что без наемников Пригожина оккупантам будет труднее, но не критично.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин вновь обострил конфликт с главарем "Вагнера" Евгением Пригожиным. На этот раз боевик скептически оценил боевые умения наемников ЧВК, обвинив их главу в "блатном самопиаре".

Как написал Гиркин в Телеграм-канале, он не смог пройти мимо громких заявлений Пригожина о том, что без "Вагнера" фронт "рассыпется". По данным террориста, эти заявления сделаны на пике "снарядного конфликта" с Минобороны РФ около двух недель назад.

"Заявления представляют собой образец бесстыдного "блатного" самопиара. Несмотря на способность " Вагнера "путем безрассудного расходования человеческих ресурсов" пробивать лбом "("умываясь кровью "при этом) позиции противника на стратегически-тупиковом участке фронта и неспособность действующих соединений МО РФ продемонстрировать нечто подобное в других местах (возможно, речь идет о нежелании) - на общую стратегическую ситуацию на фронте "Вагнер" влияет очень незначительно", - отметил Гиркин.

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По его словам, из соображений масштабов войны, "яростная битва за небольшой городок на Донбассе не является ни генеральной, ни решающей, носит оперативно-тактический характер и приводит лишь к взаимным огромным потерям". "При этом командование ВСУ абсолютно прозрачно "обменивает территорию и человеческие ресурсы на выигрыш времени". Так же, как оно делало это в ситуации с Попасной, Лисичанском, Северодонецким летом прошлого года. В случае расформирования или снятия "Вагнера" с фронта - ситуация для ВС РФ, бесспорно, станет хуже, но - на общем фоне - незначительно", - добавил Гиркин.

Гиркин против Пригожина

Гиркин активно и жестко критиковал "Вагнер" и лично Пригожина за тактику ведения боевых действий и "мясные штурмы". Пиком конфликта стало предложение Пригожина Гиркину повоевать в составе его ЧВК.

Террорист предложение "повара Путина" отклонил. Главарь "вагнеровцев" заявил, что сам найдет боевика и отправит его на фронт.

По данным инсайдерских каналов, Пригожин проиграл в этом словесном конфликте и ему посоветовали забыть о Гиркине ради собственной репутации. Однако террорист все равно не отказался от своей критики.

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