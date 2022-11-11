В ОК "Юг" предупредили, что несмотря на деоккупацию российские военные продолжают обстреливать территорию области.

Украинцам пока не советуют возвращаться на территорию деоккупированной Херсонской области, потому что российские оккупанты обстреливают ее и энергетические объекты области.

Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Населенные пункты в Бериславском районе, которые уже были освобождены от присутствия врага, там постоянные обстрелы и ухудшение ситуации. Страдает инфраструктура, коммуникации", - отметила она.

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"Возвращаться туда мы не рекомендуем. Приближается зима и есть вероятность того, что восстановить коммуникации и обслуживание местного населения будет невозможно", - пояснила ситуацию Гуменюк.

К тому же, по ее словам, оккупанты от бессилия обстреливают деокуповану территорию.

Ситуация в Херсоне

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявили об отводе военных с правого берега Днепра.

По состоянию на вечер 10 ноября было известно, что украинскими защитниками освобожден 41 населенный пункт на южном направлении.

11 ноября в соц сетях активно распространялись кадры, на которых можно увидеть жителей Херсона с флагами Украины и украинских военных на улицах города.

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