Сигнал украинских каналов уже в сети цифрового телевидения Т2.

В Херсоне включили украинское телевидение. В городе, который был оккупирован с марта, уже появилась возможность смотреть каналы Украины.

Как сообщили в офисе президента, рашистам не удалось достичь своего. Они взрывали антенны, однако украинцы все равно будут смотреть телеканалы своей страны, а не стране-агрессорки.

"Эй, вы там повзрывали телевизионные антенны нам в Херсоне и области? Ну так мы уже включили украинское телевидение на Херсонщине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сигнал украинских каналов уже в сети цифрового телевидения Т2.

Деоккупация Херсонщины

Как сообщал УНИАН, 10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление в Херсонской области согласно плану: с 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км. По данным Генштаба ВСУ, 10 ноября украинские защитники освободили еще 12 населенных пунктов на Херсонском направлении.

Сегодня, 11 ноября, в Херсон был оккупирован в первые дни полномасштабной войны, зашли украинские военные. Однако украинцам рекомендовали пока не возвращаться на деокуповану территорию Херсонщины.

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