Саперы уже обезвредили около 2 тысяч взрывоопасных предметов.

За два дня после деоккупации в Херсоне уже обезвредили около 2 тысячи взрывоопасных предметов, разминированы более 40 гектаров территории.

Об этом советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщил в эфире информационного марафона.

"За эти дни деоккупации наши ГСЧС-ники и пиротехники работают круглосуточно. Уже разминировано более 43 гектаров. Могу сказать, что уже обезврежено около 2 тысяч взрывоопасных предметов", - сказал Смирнов.

По его словам, это информация по состоянию на утро 13 ноября.

Он отметил, что сотрудники ГСЧС основное внимание сейчас уделяют жилищному фонду, добавив, что оккупанты минируют все объекты.

"Поэтому мы призываем всех не спешить домой, а, как минимум, получать разрешение на то, чтобы зайти в свое здание, так как может быть заминировано абсолютно все", - сказал Смирнов.

Освобождение Херсона

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября "историческим днем", поскольку в этот день Украина возвращает Херсон.

12 ноября сапер получил ранения во время разминирования одного из админзданий в Херсоне. Всего в городе работают 10 групп взрывотехников.