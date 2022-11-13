Сейчас ведутся работы по разминированию.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич предостерег жителей региона от массовых сборов, в частности, в центра Херсона.

Как отметил глава ОВА, уже второй день продолжается празднование освобождения Херсонщины.

"Люди выходят на площади, улицы с украинскими флагами, радуются, благодарят ВСУ. Но я хочу немного предостеречь: сейчас ведутся работы по разминированию, враг заминировал почти все, я очень вас прошу – не надо собираться в людных местах", – отметил Янушевич.

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Он также сообщил, что 14 ноября будут проводиться разминировочные работы в центре Херсона.

"Поэтому я вас очень прошу не заезжать в центральную часть города. Надеюсь на ваше понимание", – добавил он.

Ситуация в Херсоне

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, находившийся под оккупацией с первых дней полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский назвал этот день "историческим".

Перед отступлением россияне разрушили всю критическую инфраструктуру города – взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.

В Херсоне уже включили украинское телевидение. В течение двух дней планируется развертывание центров, в которых люди смогут подсоединиться к бесплатной связи.

Жителям Херсонщины, которые выехали из региона, пока советуют не возвращаться: из-за постоянных обстрелов и масштабы заминирования территории.

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