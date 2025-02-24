Сегодня нас хотят убедить в том, что наша страна нам не принадлежит. Что результат известен и все решили за нас. Что кто-то договорится между собой и все будет как раньше. Украинцев пытаются сломать, создав иллюзию того, что мы все обречены, а бороться нет смысла.

Вспомните, что то же самое происходило ровно три года назад. Когда российская армия прорвала государственную границу Украины на нескольких направлениях и атаковала ракетами города по всей стране, пытаясь воплотить свой замысел о захвате за "три дня", мы оказали сопротивление. Тогда Украина выстояла вопреки всем прогнозам, расчетам и уговорам капитулировать. Мы дали отпор, которого от нас не ожидали ни враги, ни союзники.

Этот отпор дали воины, которые останавливали вражеские колонны часто без надлежащей подготовки и современного оружия, но которые знали, почему и за что они сражаются. Этот отпор дали тысячи украинцев, которые 24-го февраля 2022 года взяли впервые в руки автомат.

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Сохранение существования нашего государства - это не результат договоренностей иностранных лидеров, а следствие ежедневной титанической работы сотен тысяч бойцов на фронте.

В окруженном россиянами Мариуполе нам было абсолютно безразлично, что кто-то считает Украину обреченной на поражение и ждет того, что мы откажемся от наших территорий и нашей независимости. Каждый из нас целенаправленно и самоотверженно делал свою работу, несмотря на скепсис аналитиков и уныние, которое пытались посеять среди украинцев. Во время тяжелых боев с превосходящими силами противника мы были уверены в том, что судьба нашего государства решается не в далеких высоких кабинетах, а прямо здесь - на поле боя. И мы были правы.

Через три года мы так же убеждены в этом. Мы оглядываемся на сложный путь, который прошли за это время, и понимаем, что нам есть, чем гордиться, и совершенно точно есть, ради кого и ради чего бороться.

За эти три тяжелых года Украина сохранила свою независимость благодаря армии, настоящей опорой которой стали волонтеры и граждане, которые поддерживают войско финансово. А значит и сегодня судьба страны зависит от тех, на чьих плечах держится фронт.

Храбрости украинского солдата завидует кабинетный генерал любой армии мира. Мужеству и самоотверженности украинского сопротивления отдают дань уважения миллионы. Новейшая военная доктрина, новейшая геополитическая карта мира, новейшая история пишется в траншеях. Там, где украинский солдат приближает мир своими точными попаданиями в цель противника.

Денис Прокопенко, Герой Украины, полковник, командир 12-й бригады специального назначения "Азов"