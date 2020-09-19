С начала суток нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения зафиксировано не было.

На Донбассе украинские военные нейтрализовали вражеский беспилотник.

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Об этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 19 сентября.

"С начала текущих суток, 19 сентября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. Так, в районе населенного пункта Водяное, в полосе ответственности одной из бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи в Донецкой области, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения", - сказано в сводке.

Как сбили вражеский беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы заглушили беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения зафиксировано не было.

Задачи украинских военных на Донбассе

Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задачи другие составляющие сил обороны.

В частности, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 10 домов, на 31 объекте работы еще продолжаются.

Кроме того, саперами ГСЧС разминировано более 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 82 найденных взрывоопасных предмета.

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Автор: Виктория Токарева