Журналист призвал украинцев быть готовыми к бомбардировкам и ракетным ударам РФ.

Украинцам 24 августа следует ожидать от российских террористов чего угодно.

Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон.

Он напомнил, что это не только День независимости Украины, но и шесть месяцев с начала "спецоперации" - полномасштабной войны, развязанной диктатором Путиным.

"Конечно, любители "сакральных дат" оживятся, я думаю, в этот день. И ждать от них можно всего, чего угодно. Это банда, а от бандитов чего ждать? Всего чего угодно. Поэтому надо быть во всеоружии, не пренебрегать средствами безопасности и понимать, что могут быть бомбардировки, удары по городам и прочие пакости мелкие и немелкие со стороны России", - сказал он.

Отметим, накануне президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

Ранее украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти дни Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.