По мнению обозревателя, Силы обороны совершают превентивные меры для предотвращения продвижения россиян.

Пока нет признаков того, что Вооруженные силы Украины расширяют Курскую операцию на территорию Белгородской области РФ. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Киев24, комментируя неофициальные сообщения о проникновении ВСУ в Белгородскую область и закреплении возле одного из пограничных пунктов.

"Информация очень общая. Туман войны. Можно констатировать лишь начало боев в Белгородской приграничной зоне без глубокого продвижения на территории области. Является ли это новой операцией, вспоминая как это было в Курской области? Пока что таких признаков нет", - сказал он.

Как напомнил Попович, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что это превентивные меры.

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"Там была концентрация российских войск, поэтому мы наносили удары превентивного характера. Надо понимать, что это Белгородская область и Харьковская область, которые между собой граничат. Мы слышали о том от Зеленского, что РФ может начать наступление в Харьковской области, на Донбассе и на Запорожье. Думаю, это превентивные действия для того, чтобы враг не начал новые наступательные действия на Харьковскую область для создания там буферной зоны", - отметил военный обозреватель.

Прорыв ВСУ в Белгородскую область - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 18 марта Россия обвинила Украину в попытке "вклиниться" в Белгородскую область. Российская сторона утверждала, что подразделения ВСУ совершили пять атак, пытаясь продвинуться в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье в западной части Белгородской области.

В Министерстве обороны России заявили, что якобы сорвали эти "провокации" Украины накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у россиян план неизменен - полностью вытеснить ВСУ с Курского направления, ударить в направлении города Сумы и перемещать войска на Харьков и для наступления на Запорожье.

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