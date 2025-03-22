Российские телеграм-каналы утверждают, что бои в приграничье продолжаются, и ситуация складывается для россиян не лучшим образом.

В приграничье Белгородской области РФ украинская армия продолжает локальное наступление, у россиян там большие проблемы. Об этом пишут российские телеграм-паблики.

Так, о заходе "малых групп" украинской пехоты в Краснояружский район сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. По его данным, было несколько попыток растащить бетонные пирамидки, известные как "зубы дракона", с помощью инженерных машин, чтобы открыть путь бронетехнике.

"Имеется противоречивая информация, что из-за прошедших в тыл ВС РФ групп украинского десанта создаётся угроза окружения для российских военных в районе Графовки и Демидовки. Там ведут оборону до тысячи военнослужащих РФ, и их положение оценивается, как тяжёлое, есть убитые и раненые", – пишет ВЧК-ОГПУ.

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Об использовании Украиной малых пехотных групп в этом районе также заявляет телеграм-канал "Поддубный". "Подкатывают на квадроциклах и багги, тяжёлую бронетехнику пока не задействуют", – пишет он.

Телеграм канал "Записки ветерана" косвенно подтверждает активные бои в приграничье Белгородской области.

"Жителям определённых населенных пунктов Краснояружского района было рекомендовано выехать из района боевых действий. Многие последовали этим рекомендациям, но есть те, кто не последовал этому, теперь это проблема, так как ситуация обострилась и их приходится эвакуировать военным, волонтёрам, сотрудникам специальных служб и ополчению. Которые в свою очередь несут из-за этого потери", – пишет Z-канал.

Ситуация в Белгородской области

Как писал УНИАН, 18 марта Министерство обороны России заявило о срыве "провокации" Украины в Белгородской области. В частноти там заявили, что украинские войска якобы пытались вклиниться в российскую оборону в Краснояружском районе.

Украинский Генштаб не подтверждал участия Сил обороны в боях на территории Белгородской области, но заявил об уничтожении полевого штаба российской армии в этом районе.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что на территории Белгородской области действительно что-то происходит, но о масштабном украинском наступлении, как в Курской области летом прошлого года, говорить пока рано.

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