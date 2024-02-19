Объем расходуемых снарядов на поле боя дал России решающее преимущество, отметил эксперт.

Политический тупик в Конгрессе США по поводу военной помощи в сочетании с отсутствием производственных мощностей в Европе приводит к критической нехватке артиллерийских боеприпасов, что может обернуться катастрофой для военных усилий Украины, предостерегает старший научный сотрудник британского аналитического центра по оборонным вопросам (RUSI) Джек Уотлинг в журнале Time.

"Нехватка боеприпасов уже ощущается по всему фронту, что способствовало недавнему выводу украинских войск из города Авдеевка", - отметил он.

Эксперт напомнил, что сегодня Украина сталкивается с примерно 470 тысячами российских военнослужащих, которые каждый день атакуют украинские позиции, используя штурмовые группы пехоты.

Видео дня

"Если бы Украина располагала достаточной артиллерией, эти атаки можно было бы легко отразить, поскольку несколько выстрелов калибра 155 мм убили бы нападавших, как только они начали бы продвигаться со своих прикрытых позиций. Но Украине приходится нормировать свои подразделения так, чтобы они могли производить только 2000 выстрелов в день", - указал Уотлинг

Без достаточного количества боеприпасов украинским военным придется физически занимать больше позиций на фронте, чтобы отражать атаки России с помощью стрелкового оружия, добавил эксперт.

"Это приведет как к увеличению потерь среди украинцев, так и к сокращению количества личного состава, который можно оставить вдали от линии фронта для обучения и подготовки к будущим наступательным операциям. Короче говоря, без артиллерийских боеприпасов украинцы рискуют оказаться в постоянной обороне, медленно отступая, как это совсем недавно наблюдалось в Авдейке", - считает научный сотрудник.

Он уверен, что Украина столкнется с критическим дефицитом в ближайшие несколько месяцев, если США не вмешаются.

По его словам. объем расходуемых снарядов на поле боя дал России решающее преимущество, и РФ продолжит доминировать в огневой мощи в течение всего 2024 года,

Эксперт акцентировал, что в текущем году Россия намерена произвести еще 1,3 миллиона патронов калибра 152 мм, а также около 800 000 патронов калибра 122 мм. Кроме того, у РФ еще остается в запасе около 3 миллионов снарядов, и она рассчитывает на снаряды из Северной Кореи.

Военная помощь Украине - новости

Напомним, 19 февраля стало известно, что Япония пообещала предоставить Украине 12,1 млрд долларов помощи.

А в ISW констатировали, что опоздание западной помощи позволило РФ пойти в наступление сразу на трех направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: