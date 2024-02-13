По мнению военного эксперта, если РФ это не удастся, они могут изменить направление главного удара.

Украина также имеет наступательные успехи на некоторых участках, но в целом фронт находится в состоянии огневого равновесия, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона.

"Ни у нас нет серьезных сил и средств, чтобы организовывать серьезные прорывные операции, ни у врага. Но что касается человеческого ресурса, то у них преимущество значительное – от 1000 до 1200 человек в сутки они могут замещать. В стратегическом смысле для них ничего не изменилось – у них есть политическая задача любой ценой пройти Авдеевку и, они считают, что могут к моменту переназначения Путина на посту президента выйти на границы Донецкой и Луганской областей", - сказал Черник.

По мнению эксперта, чтобы помешать врагу реализовать эти планы, Украине нужно больше боеприпасов к артиллерии и Новая Авиация. Он также добавил, что если РФ не удастся реализовать свои планы, они могут изменить направление главного удара. Одним из вариантов может стать Харьковская область.

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"Разделяю такую точку зрения, они могут изменить оперативное направление главного удара, ведь надо будет отвлекать внимание от поражения, ведь это будет поражение. Но понимаем, что в части фортификационных сооружений, и, главное, минирования территории, то мы практически по периметру всей Украины достигли серьезных результатов. Построили некую линию Маннергейма", - сказал эксперт.

Ситуация в Донецкой и Луганской областях остается сложной: что надо знать

Несмотря на истощение войска, РФ метр за метром завоевывают украинские позиции, считает Bild. По их мнению, Владимиру Путину наплевать на своих солдат. Он хочет завоевания любой ценой.

Ранее УНИАН сообщал, что часть подразделений 110-й отдельной механизированной бригады впервые за два года вывели на ротацию из-под Авдеевки. К ним отправили подкрепление из другой бригады.

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