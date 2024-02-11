В отличие от американцев, украинцам нетрудно представить, что сегодня будет означать поражение, указал обозреватель.

Если США позволят своим противникам захватить Украину, Израиль или Тайвань, это будет иметь ужасные последствия и для американцев, уверен обозреватель Bloomberg, старший научный сотрудник в Гуверовском институте Стэнфордского университета Найл Фергюсон.

"И под "ужасными последствиями" я имею в виду нечто значительно худшее, чем еще одно 11 сентября", - отметил он.

Автор допустил, что при определенных обстоятельствах воображение поражения может подорвать боевой дух, но он также уверен, что это может сосредоточить внимание на жгучем императиве не проиграть.

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"Украинцам нетрудно представить, что сегодня будет означать поражение. Они видели тела, разбросанные по улицам Бучи после массовых казней в сентябре 2022 года. Они знают, на какие ужасы способна колониальная армия Путина. Точно так же большинство израильтян слишком хорошо понимают, что победа ХАМАС и его сторонников станет прелюдией ко второму Холокосту. Они никогда не забудут ужасные зверства, совершенные 7 октября прошлого года. Но немногие американцы, если таковые вообще есть, так думают", - указал Фергюсон.

Он призвал их наконец-то открыть глаза, чтобы не допустить ни один из всех правдоподобных сценариев поражения.

Напомним, ранее УНИАН писал, что мир определенно находится в довоенной эпохе. Презумпция против применения силы, которая была основой мирового порядка после Второй мировой войны, была утеряна, высказывал мнение западный военный аналитик Саймон Диггинс.

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