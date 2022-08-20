Против бойцов "Азова" могли применить термобарическое или фосфорное оружие.

Если бы в Еленовке, где погибли пленные бойцы "Азова", действительно произошел взрыв, то кроватей, на которых лежали погибшие, просто не было бы.

Об этом в интервью Радио НВ заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Сначала появилась информация, что якобы украинцы HIMARSом уничтожили своих же военных. Бред. Мы привыкли к тому, что россияне постоянно несут бред. Потом начали появляться дополнительные фотографии, и это начало меня очень сильно беспокоить. Там тела наших защитников. Некоторые остались в кроватях, на этих нарах. Отдельные остатки наших военных обгорели полностью до костей. Секундочку: вроде бы взрыв, но обгорели", - отметил эксперт.

По его словам, в случае взрыва не было бы обгоревших тел.

"95% нар остались на месте. Кровля немного обрушилась, а снаружи видны обгоревшие окна… Если бы был взрыв, то эти нары разметало бы по стенам, снесло бы часть конструкций стен. Но все на месте. То есть был пожар", - отметил эксперт.

Ступак также отметил, что против бойцов "Азова" могли применить термобарическое или фосфорное оружие.

"Мне сложно сказать, что именно это было. Понимаю, что есть огромный ассортимент различных боеприпасов, которыми можно совершить такой тактический, локальный поджог, чтобы наши военные так обгорели. Это может быть какое-то термобарическое или фосфорное оружие, но факт остается: это не был взрыв, это не был прилет систем залпового огня или снаряда. Это именно был внутренний умышленный поджог наших военных", - сказал эксперт.

Убийство пленных защитников "Азовстали":

В ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом, с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Оленевке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством - спонсором терроризма.

3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о запуске миссии по установлению фактов об убийстве украинских военнопленных в Еленовке.

4 августа в Красном Кресте сделали циничное заявление относительно судьбы защитников "Азовстали", заявив, что они не гарантировали безопасность бойцам "Азова".

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