По его словам, именно в 2024-м году на Украину будет ждать самый сложный этап, и мы освободим Крым и Донбасс.

Военный эксперт Александр Коваленко не верит, что война в Украине закончится в 2023 году. По его мнению, она продлится еще и в 2024-м. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

"Я не вижу завершения войны в 2023 году. Я все же думаю, что она будет продолжаться еще в 2024 году. Но в 2024 будет действительно уже завершающая фаза: это освобождение временно оккупированного полуострова Крым, а также Луганщины и Донетчины", — убежден он.

По его словам, именно в 2024-м году Украину будет ждать самый сложный этап, но он будет иметь все шансы на успех. Он объяснил, почему делает именно такие прогнозы. Коваленко заявил, что на тот момент Россия будет технически и ресурсно истощена. А вот ВСУ в 2024-м будут хорошо вооружены и прекрасно обучены.

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"Это будет совсем другой формат, совсем другой уровень, совсем другой опыт", — подытожил он.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

По мнению министра обороны Резникова, чтобы закончить войну уже в этом году, Украина должна уверенно перехватить инициативу на фронте. Для этого нужно больше западного оружия.

Как сообщало издание CNN, чтобы закончить войну в Украине на приемлемых для России условиях, Западу придется убедить Владимира Путина в неизбежности поражения. И это является самой сложной задачей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение для Politico, в котором выразил надежду на завершение войны в 2023 году.

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