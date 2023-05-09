На украинское контрнаступление возлагают большие надежды на Западе, однако, Украина уже доказала, что она - самостоятельная нация, отметил секретарь СНБО.

Окончательные планы контрнаступления Вооруженных сил Украины еще не утверждены.

"Когда кто-то начинает о чем-то говорить, даже из уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые сегодня знают точно все наши планы (по контрнаступлению - УНИАН), не существует. Потому что окончательные планы еще не утверждены, - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона. - У нас есть несколько вариантов. Все они находятся в работе. В зависимости от обстоятельств будут приниматься те или иные решения".

Он подчеркнул, что не надо возлагать слишком большие надежды на контрнаступление, и что Украина уже доказала, что она является самостоятельной нацией.

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Контрнаступление ВСУ - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что контрнаступление украинской армии уже началось. По ее словам, контрнаступление идет не быстро, но уверенно.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление не следует рассматривать как решающее сражение.