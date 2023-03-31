Министр отметил, что Украина заинтересована в проведении тренировок военных на всех уровнях.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что Украине нужна тяжелая техника и подготовленные резервы в процессе подготовки к контрнаступлению.

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства обороны, Резников вчера провел встречу с делегацией комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности во главе с председателем комитета Дельфиной Пронкой. Он проинформировал европейских партнеров о текущем состоянии ситуации на передовой, в частности на северном, восточном и южном направлениях.

Также отдельное внимание было акцентировано на оказании помощи Силам обороны Украины со стороны ЕС и профессиональной подготовке украинских военнослужащих за рубежом.

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"Благодаря поставкам западного вооружения ВСУ имеют успехи на поле боя. Однако мы готовимся к контрнаступательной операции, поэтому Украине необходимы прежде всего тяжелая техника и подготовленные резервы. Мы заинтересованы в проведении тренировок украинских военных на всех уровнях: от индивидуальной подготовки солдата до коллективных учений подразделений бригадного уровня", - заявил Резников.

Министр обороны подчеркнул, что Украина ожидает предстоящий Вильнюсский саммит НАТО, который должен засвидетельствовать, что наше государство является не только надежным партнером Альянса, но и страной, которая хорошо изучила российского агрессора и умеет воевать против него.

"Главной угрозой для НАТО является Россия. И только Украина на практике знает, как бороться с врагом всего цивилизованного мира. Поэтому приобретение нашим государством членства в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе – это один из ключевых элементов прочной системы международной архитектуры безопасности", – добавил он.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, 25 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в большем количестве боеприпасов для осуществления весеннего контрнаступления.

На днях министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что у Украины есть хорошие шансы провести успешные контрнаступательные действия.

В то же время Резников сообщал, что Вооруженные Силы Украины могут пойти в контрнаступление на нескольких направлениях ближе к лету.

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