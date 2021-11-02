The Washington Post и Politico ранее сообщили о росте численности российских войск недалеко от Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что публикации западных медиа о сосредоточении войск и техники России у границ Украины не соответствует действительности.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода по поводу последней публикации издания Politico.

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так, то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодня это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация, и нам непонятно, для чего они это делают... Что будет завтра, мы не знаем, на сегодня такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет", – заявил он.

Секретарь Совбеза добавил, что по состоянию на сегодня ситуация на границах не менялась, а спутниковые кадры стоит сравнивать "со сравниваемым".

Читайте такжеРоссия использует войну на Донбассе как инструмент бесконечного давления - Маляр"Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии", – цитирует издание слова Данилова.

Информация о концентрации войск РФ у границ с Украиной: что известно

На днях издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной - чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Позже в отечественном Минобороны опровергли эту информацию. "По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", — говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разведка не фиксирует значительного перемещения российских войск, их приближения или нетипичного увеличения на границе Украины.

После чего издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

В статье издания отмечается, что кадры были сделаны в районе российского города Ельня Смоленской области недалеко от границы с Беларусью. На фото - скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с военными.

А недалеко от северной границы Украины была перемещена техника 4-й танковой дивизии России - танки Т-80У и САУ. В этом районе, вокруг Брянска и Курска, замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии.

Автор: Яна Ставская