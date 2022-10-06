Он отметил, что Украина имеет огромное количество информации относительно отказа российских военных воевать.

Количество мужчин призывного возраста, уехавших из России в последние дни, вдвое превышает количество мобилизованных.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарфону.

"Нам доподлинно известно количество граждан Российской Федерации, которые на сегодняшний день призваны по тотальной мобилизации. Нам так же известно, что количество граждан призывного возраста, которые покинули РФ, вдвое превышает количество мобилизованных", - сказал Данилов.

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"Мы понимаем, где они находятся, понимаем, каким образом на сегодняшний день они имеют желание формироваться. Но я хочу заметить, что в последнее время, после того, как Путин совершил такую большую ошибку, прежде всего для своего политического будущего и для России, количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии...", - добавил секретарь СНБО.

Он отметил, что Украина имеет огромное количество информации относительно отказа российских военных воевать и учиться. Данилов отметил при этом, что в РФ начинаются локальные бунты.

Данилов также напомнил, что Украина начала государственный проект "Хочу жить", призванный помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен ВСУ.

"Украина – цивилизованная страна, где Женевские конвенции работают в отношении всех граждан, советуем россиянам сдаваться в плен на горячую линию", - добавил он.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. Сообщалось о больших очередях на границе с Грузией. Также были мгновенно раскуплены авиабилеты в Турцию, Армению.

Позже Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что мобилизованным лицам в Российской Федерации не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

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