Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной.

Украина призывает США увеличить военную помощь Вооруженным силам на фоне угрозы нового нападения России. Речь идет, в частности, о системах противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники в Белом доме.

В то же время у Байдена все еще взвешивают, стоит ли Киеву присылать дополнительное вооружение после поставок в последние несколько месяцев ракет Javelin, патрульных катеров Island и др.

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что отправка еще одной партии вооружения может каким-то образом быть расценена Москвой как провокационные действия.

Читайте такжеБоевики убили на Донбассе украинского военного, еще один раненОднако США не исключают отправку дополнительного вооружения, что во время выступления 17 декабря Салливан подтвердил публично. Единственное, чего, считают собеседники телеканала, не будет делать Вашингтон – это не станет размещать свои войска в Украине.

Возможна эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская