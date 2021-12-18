Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной.

Вашингтон работает над расширением военной помощи Украине, учитывая потребности украинского войска.

Это на брифинге в Совете по международным отношениям подтвердил, 17 декабря, помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, цитирует ZN.UA.

"Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые есть у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", - сказал он.

Салливан добавил, что финальное решение по пакету дополнительной помощи примет президент Джо Байден.

Помощник американского лидера напомнил, что США продолжают поставлять помощь Украине: "Сейчас мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе прибыл в Украину еще один пакет с этой помощью, и будут прибывать еще".

Читайте такжеПутин пока не принял решения о вторжении в Украину - СалливанЧто предшествовало

NBC News со ссылкой на информированные источники писало, что администрация Байдена воздержалась от доставки дополнительной помощи Украине на 200 млн долларов, несмотря на призывы некоторых законодателей.

Груз с оружием и техникой задерживают, чтобы дать возможность дипломатам снизить напряженность со стороны России, и ради сохранения рычагов влияния на Кремль.

В свою очередь, законодатели призвали отправить Украине дополнительную военную помощь немедленно, не дожидаясь возможного наступления РФ.

Возможна эскалация на границе

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская