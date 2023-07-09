Американские военные испытывали кассетные боеприпасы, которые администрация президента США Джо Байдена планирует отправить в Украину.

Американские военные заявляют, что их кассетные боеприпасы имеют более низкий процент неразорвавшихся суббоеприпасов, которые могут угрожать гражданскому населению.

Как сообщает CNN, кассетные боеприпасы, которые США хотят отправить, модели M864 и M483A1, последний раз испытывались в 2020 и 2017 годах соответственно. Испытания боеприпасов проводились с использованием боевой стрельбы, а не с помощью имитационных или виртуальных испытаний.

Отмечается, что американские военные испытывали кассетные боеприпасы, которые администрация президента США Джо Байдена планирует отправить в Украину, для того, чтобы убедиться, что боеприпасы имеют "коэффициент несработок" 2,35% или ниже.

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Администрация президента США Джо Байдена пытается подчеркнуть, что кассетные боеприпасы, которые она предоставит Украине, представляют меньший риск для гражданского населения, чем кассетные боеприпасы, которые сейчас использует Россия.

Минобороны Украины уточнило, безопасны ли кассетные боеприпасы

Напомним, 7 июля администрация лидера США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине. Туда впервые вошла поставка кассетных боеприпасов, на которых ранее длительное время настаивал Киев.

Как подчеркнул глава Минобороны Украины Алексей Резников, у кассетных боеприпасов на фронте, действительно, есть плохая репутация. Однако в этом случае их использование - необходимость, ведь ВСУ должны нанести россиянам максимально возможный вред с целью деоккупации Украины.

При этом министр подчеркнул, что ВСУ не будут бить кассетными боеприпасами по территории России, а также по гражданским объектам или другим локациям в Украине, где могут быть жертвы среди мирного населения. Также Резников пообещал вести четкий учет, где и когда будет применяться данное оружие.

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