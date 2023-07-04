В частности, уничтожены три склада боеприпасов россиян.

Авиация Сил обороны Украины за 4 июля нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск, три - по зенитно-ракетным комплексам, один - по пункту управления РФ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Тем временем российские войска за 4 июля нанесли один ракетный удар, 35 авиационных ударов и совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам, пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

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"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине на 4 июля - что сообщалось

Напомним, общие потери России в Украине подскочили до 231 030 человек личного состава. За сутки Силы обороны Украины уничтожили еще около 770 захватчиков.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, россияне потеряли не менее 4059 танков, 7908 боевых бронированных машин, 4252 артиллерийских систем, 647 реактивных систем залпового огня, а также 394 установок ПВО.