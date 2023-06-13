Главарь ЧВК "Вагнер" троллингово высказался о том, куда могут быть перебазированы "вагнеровцы".

Наступательный потенциал украинского государства еще далеко не исчерпан.

Через несколько месяцев российская сторона должна будет определиться, достигли украинцы своего результата или нет, рассказал путинский "кашевар", главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя контрнаступление Украины.

Кроме того, лидер "вагнеровцев" намекнул на то, что может вывести своих наемников с украинской территории.

"…Могу сказать одно, что любое наступление нужно оценивать, и его результаты, после того как у противника исчерпан наступательный потенциал. Насколько я понимаю, у Украины наступательный потенциал еще далеко-далеко не исчерпан. И поэтому, как говорят пословицей в России, цыплят по осени считаем. Пройдет месяц-полтора-два, и мы должны будем определиться, достигли они своего результата или нет", - заявил Пригожин.

Главарь ЧВК также высказался по поводу дальнейших планов. "…Не уверен, что мы будем работать именно в Украине. В качестве троллинга могу сказать о том, что мы собираемся перебазироваться на север Мексики", - сказал он.

Война России и Украины - что сегодня нужно знать

Стоит отметить, что "вагнеровцы" вместе с регулярной армией РФ принимали участие в захвате города Бахмут Донецкой области и понесли огромные потери. Потом стало известно, что ЧВК "Вагнер" выводят из Бахмута.

В начале июня спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сказал, что наши воины в Бахмуте достигли главного - заставили "вагнеровцев" сбежать.

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