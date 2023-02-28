Именно поэтому ситуация в районе города очень напряженная.

Вокруг Бахмута сложилась очень напряженная ситуация. Враг не оставляет попыток захватить город и бросил в бой наиболее подготовленные подразделения штурмовиков из ЧВК "Вагнера".

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщили в Military Media Center. Военный руководитель заявил: "Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера", которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город".

Сырский подчеркнул, что украинские титаны из ВСУ продолжают защищать восточную "крепость". В боях они демонстрируют многочисленные примеры стойкости, героизма и мужества.

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Ситуация в районе Бахмута: актуальная информация

Согласно свежим данным от Генштаба, Бахмутское — одно из пяти направлений, где враг ежедневно предпринимает попытки прорвать оборону ВСУ.

В Минобороны Украины сообщили, что вокруг города сложилась самая тяжелая ситуация. Враг во время наступательных действий применяет тактику истощения и тотального разрушения.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 февраля сообщил: "Особое внимание — ситуации на востоке, разумеется — в Донецкой области. Бахмутское направление — ситуация становится постоянно сложнее. Постоянно враг уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны. Наши воины, которые обороняются на Бахмутском направлении, — настоящие герои".

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что бои идут в самом Бахмуте и нескольких близлежащих населенных пунктах — Ягодном, Северном, Иванковском и Дубово-Васильевке.

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