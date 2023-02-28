Наемников ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута приходится заменять на солдат армии Российской Федерации. Большая часть подразделений "вагнеровцев" уничтожены украинскими военными.
"Россияне вынуждены делать эту замену (вагнеровцев на Бахмутском направлении - УНИАН), потому что большинство подразделений Вагнера было уничтожено нашими Вооруженными силами. Они вынуждены сейчас это делать", - заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
При этом она указала, что регулярная армия РФ демотивирована, в отличие от наемников, которых мотивирую деньгами. По ее словам, ситуация в Бахмуте "напряженная и сложная", потому что россияне превосходят по числу, но и их потери оккупантов значительно выше, чем у украинских бойцов.
Бои за Бахмут - что известно
Украинские бойцы уже не первый месяц героически удерживают оборону города-крепости Бахмута. Населенный пункт постоянно обстреливается российскими оккупантами, а инфраструктура города почти полностью разрушена.
Президент Владимир Зеленский 27 февраля заявил, что на Бахмутском направлении стуация постоянно осложняется. По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, враг бросил на штурм города самые подготовлены подразделения ЧВК "Вагнера".
При этом педставитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на севере Бахмута идут жестокие бои.