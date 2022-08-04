В российской глубинке воюет каждый второй, для жителей обнищавших регионов Российской Федерации стать солдатом - это единственный способ заработать хоть каких-то денег.

Военнослужащих из Чувашии Россия кинула на деньги. Наемники остались без обещанных выплат, они устроили бунт и требуют денег за убийства украинцев.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, добровольцам из Чувашской республики власти пообещали заплатить более 200 тысяч рублей за участие в войне и по 2 тысячи суточных за каждый день на фронте. Но когда наемники вернулись домой, денег они не увидели. Сорок бойцов батальона "Атал" написали голове Чувашии публичное обращение с просьбой не позорить республику невыполненными обещаниями.

В своем обращении чувашские наемники отмечают, что несмотря ни на что, готовы воевать и дальше, но угрожают выйти из состава батальона "Атал" и перейти служить в частные военные компании, где им наверняка заплатят.

В российской глубинке воюет каждый второй, для жителей обнищавших регионов Российской Федерации стать солдатом - это единственный способ заработать хоть каких-то денег.

"Но тысячи российских наемников, которые едут воевать в Украину, сильно ошибаются: заработать им вряд ли удастся. Случай военнослужащих из Чувашской республики, которым не заплатило государство, далеко не единственный", - отмечают журналисты.

Как говорит военный эскперт Иван Ступак, заработанные солдатами из российской глубинки деньги на войне в Украине просто распределяются между начальством.

Большинство военнослужащих из российской глубинки возвращается домой "грузом 200".

Одна из уловок российского военного начальства, чтобы не выплачивать деньги родственникам ликвидированных в Украине военных РФ, - не признавать их смерти, считать их без вести пропавшими.

"Путинская армия тысячами бросает россиян на передовую, но заботиться о семьях погибших солдат государство не будет, ведь наемники для России - не более чем пушечное мясо. И чем больше их погибнет, тем меньше денег им придется заплатить", - подытожили журналисты.

Как сообщал Генштаб ВСУ, по состоянию на у августа украинские воины ликвидировали уже около 41 500 оккупантов.

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