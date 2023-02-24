Президент даже не хочет думать о таком сценарии.

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет даже предполагать, как сложится ситуация, если в течение года, то есть до 24 февраля 2024-го, ВСУ не освободят временно захваченные территории. Он призвал журналистов не рассматривать такой вариант.

Соответствующий вопрос Зеленскому задали в ходе пресс-конференции на честь годовщины полномасштабного вторжения России. Президент ответил на него следующими словами: "Я даже не хочу думать о таком, что мы будем все в такой же ситуации, как сегодня. Это была бы драма. Я даже не хочу об этом думать, и вы не думайте. Мы партнеры. Вы же из Британии? Где наши истребители "Тайфун"?

Напомним, как писал УНИАН, на той же пресс-конференции Зеленский выразил уверенность, что Украина может победить в текущем году: "Если все мы выполним свои задачи, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я действительно хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть — мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия".

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Президент отдельно подчеркнул, что Россия должна уважать право Украины жить на своей земле, вывести войска, прекратить убивать гражданское население и наносить удары по инфраструктуре. Только после этого можно будет определить, "в каком формате дипломатично ставить точку".

Прогнозы насчет окончания войны России против Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что боевые действия будут продолжаться и через год, то есть в феврале 2024-го. Причина этому — готовность РФ массово жертвовать своими людьми и бросать их на погибель.

В октябре 2022-го глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов предсказал выход ВСУ на границы 1991 года ближайшим летом. И недавно он подтвердил, что прогноз не изменился.

Руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко верит в победу Украины осенью 2023-го. Он считает, что это произойдет в октябре или ноябре.

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