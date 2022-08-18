Кроме этого, ранения получили 42 человека.

Число погибших в результате ракетных ударов по Харькову выросло до 17.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Массированный ракетный обстрел Харькова и Краснограда, устроенный русскими, – это акт терроризма и нарушение всех существующих правил войны. Российские террористы целенаправленно ударили ракетами по жилым домам в Слобожанском и Салтовском районах Харькова и в г. Красноград. Также ракетным ударом уничтожено админздание в Холодногорском районе Харькова", - отметил он.

По словам главы ОВА, в течение дня спасатели разбирали разрушенные дома.

"К сожалению, из-под завалов достали тела еще 7 погибших. Таким образом, по состоянию на сейчас в Харькове погибло 17 человек, в том числе мальчик 2009 года рождения, ранено 42 человека", - рассказал он.

Синегубов также сообщил, что в Краснограде от рук россиян в собственном доме погибли супруги, а их 12-летний сын был выброшен взрывной волной из дома во двор и получил серьезные ранения.

"Он доставлен в Харьков, где медики оказывают необходимую помощь. Кроме того, в Краснограде еще 2 раненых", - добавил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, 17 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Удар пришелся по общежитию.

Сегодня, 18 августа, около 4:30 враг совершил пуски еще 8 ракет из российского города Белгород в направлении Харьковской области. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, произошли пожары. В частности, в Слободском районе одна из ракет попала в 4-этажное помещение общежития. Здание частично разрушено. Сообщалось о двух погибших людях, 18 - получили ранения, в том числе двое детей.

Вас также могут заинтересовать новости: