Уважаемых американских партнеров уже проинформировали о том, что давить на Киев по этому вопросу бесполезно.

Киев не согласится на любые ограничения численности или боеспособности украинской армии по итогам мирного соглашения с РФ. Это является "красной линией" Киева в мирных переговорах, заявил в интервью Reuters заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса, который был участником украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии.

"Это принципиальная позиция Украины - никто, и тем более страна-агрессор Россия - не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы должны быть у Украины", - сказал Палиса.

Он подчеркнул, что именно украинская армия станет главной гарантией безопасности Украины и предохранителем от новых нападений России после того, как будет достигнуто прекращение огня или мирное соглашение в текущей войне. Американских партнеров уже проинформировали о такой позиции Киева, говорит замглавы ОП.

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"Я могу догадываться, чем руководствуется РФ, [требуя сокращения армии Украины] - может, они хотят подготовиться, облегчить себе [новое нападение] в будущем, но нет - [сокращения украинского войска не будет]. Наша задача - хорошо выучить уроки [прошлого]", - добавил Палиса.

Как отмечает Reuters, кроме вопроса о сокращении армии, Украина заявила, что никогда не согласится признать за Россией суверенитет над оккупированными территориями, хотя Киев публично признал, что не сможет военным путем вернуть эту землю.

Россия требует разоружения Украины

Как писал УНИАН, одним из основных требований, которые Кремль декларировал в начале полномасштабного вторжения, была "демилитаризация" Украины. Весной 2022 года Украина и Россия провели несколько раундов переговоров, по итогам которых появился предварительный проект мирного соглашения, в котором среди прочего содержался раздел о значительном ограничении численности ВСУ.

Позже российский диктатор Владимир Путин неоднократно повторял требование возвращения к стамбульскому документу и в частности сокращение численности ВСУ, как условия для окончания войны.

Президент Владимир Зеленский взамен отмечал, что о сокращении армии после войны не может быть и речи.

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