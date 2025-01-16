600 тысяч россиян - это только те, кто участвует в боевых действиях на украинской земле, подчеркнул Тимочко.

880 тысяч военнослужащих, которые по словам президента Украины Владимира Зеленского насчитывают Силы обороны - это общее количество украинской армии.

Об этом в эфире "24 Канала" сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Туда входят ВУЗы, центры комплектования, тыловые бригады и бригады, которые размещены на северной границе с Беларусью и РФ, на которых не ведутся активные боевые действия", - сказал Тимочко.

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Он добавил, что вместе с Нацгвардией и пограничниками Силы обороны Украины насчитывают более миллиона человек. Но участие в боевых действиях на линии фронта принимает "совсем другая цифра".

"600 тысяч россиян - если речь идет об участии в боевых действиях непосредственно в Украине. На забываем, что за пределами Украины находятся российские войска, которые вовлечены в их систему логистики, прикрытия и тому подобное. Второй момент - это Курщина. Наверное, не учтены силы россиян, которые ведут там бои... Мы должны разделять общую цифру и 600 тысяч россиян, которые вовлечены в боевые действия на линии фронта", - добавил Тимочко.

Соотношение сил на фронте

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общая численность украинской армии - 880 тысяч человек. Зато РФ сосредоточила в Украине 600 тысяч своих бойцов.

Он отметил, что это количество россияне сосредоточили на отдельных направлениях, где они сейчас наступают. Благодаря этому им удается достичь количественного преимущества в личном составе.

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