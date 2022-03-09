Увольнение в РФ сейчас приравнивают к побегу, а за побег - расстреливают.

Власти России не ожидали таких жестких санкций, а теперь не знают, что делать. Чиновники боятся увольняться, поскольку это приравнивается к побегу, а за побег – расстреливают.

Об этом пишет "Медуза".

Источники издания отмечают, что примерно четверть чиновников и работников госкорпораций задумались об увольнении после начала войны. В основном речь идет о людях инициативных, знакомых с передовыми практиками управления и ведения бизнеса".

В то же время никаких громких увольнений пока не было. Источники, приближенные к Кремлю и правительству РФ, имеют объяснение.

"Увольнение сейчас приравнивается к побегу. А за побег – расстреливают", - говорит один из источников.

Близкие к администрации президента и правительству источники отмечают, что очень многие высокопоставленные чиновники и сотрудники госкомпаний не знали о планах полномасштабного нападения на Украину и не ожидали столь жестких санкций со стороны Запада.

"Никто на это не рассчитывал. Были учения по стрессовым сценариям, но не на такой уровень стресса. Расчет был на относительно мягкие санкции", - говорит один из собеседников, приближенный к правительству.

По его словам, до 24 февраля - даже несмотря на уже действующие санкции - чиновники и главы госкомпаний могли добиваться ощутимого результата.

"Все могли показать свои профессиональные качества как внутри страны, так и вне ее. Если, конечно, хотели это делать ... (главе Роснефти Игорю - УНИАН) Сечину в принципе все равно, развита у него компания или нет. А (глава Сбербанка Герман - УНИАН) Греф успехами гордится: у него продвинутый по мировым меркам банк. (Сергей - УНИАН) Собянин всерьез делал из Москвы одну из мировых столиц", - говорит близкий к Федеральному кабинету министров собеседник.

Сильнее всего фрустрированы именно те, кто работал на результат.

"Сейчас никаких явных достижений показать никому не удастся даже внутри страны. О внешнем мире и так понятно. Жить все равно будет становиться хуже и хуже", - констатирует один из собеседников.

Издание добавляет, что на этом фоне практически все значимые кадровые назначения или перемещения тоже заморожены - это касается и федеральных должностей, и губернаторских.

"Главное, чтобы все были на своих местах, сейчас не время для шатаний", - говорит один из источников.

По его словам, менять должности теперь можно только по горизонтали, но не по вертикали власти, хотя еще в начале года планировался "большой пакет перестановок", включая министерские должности.

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