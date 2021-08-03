Отмечается, что запретил чиновникам ездить в зону ООС новый глава ВСУ Залужный. В ВСУ отреагировали на информацию о том, что Разумков не смог посетить зону ООС.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не смог посетить зону проведения Операции объединенных сил из-за временного запрета должностным лицам посещать восток Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

В частности, сказано, что визит Разумкова в зону проведения ООС, запланированный на 3 августа, был отменен.

"Поздно вечером, накануне командировки, Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным было сообщено о временном запрете посещения должностными лицами зоны проведения Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отдельно сказано, что основной целью командировки спикера парламента должно было стать ознакомление с текущей и оперативной ситуацией по безопасности в районе проведения ООС, а также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии.

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В Вооруженных силах Украины отреагировали на информацию о том, что Разумков не смог посетить зону проведения операции Объединенных сил. Как сказал корреспонденту УНИАН начальник управления с общественностью ВСУ Богдан Сеник, он выяснит, соответствует ли действительности информация о временном запрете должностным лицам осуществлять визиты в зону проведения ООС.

В то же время, по его словам, в настоящее время продолжается процесс принятия должности новым командующим Объединенных сил, и он знакомится со всеми аспектами ситуации безопасности. В связи с этим, в районе проведения ООС есть вопросы безопасности, требующие серьезного вникания и изучения новым командующим. "И как раз идет интенсивный процесс принятия должности новым командующим", - пояснил Сеник.

"Поверьте, что абсолютно все в Вооруженных силах относятся с глубоким уважением ко всем должностным лицам, в том числе к председателю Верховной Рады. Здесь абсолютно нет вопросов в этом", - отметил начальник управления с общественностью ВСУ.

Он добавил, что есть множество официальных запросов, в том числе и от делегаций по посещению зоны ООС.

"Это не является никакими препятствиями. Это исключительно аспекты, о которых я говорил. Я выясню, уточню и вас проинформирую", - добавил он.

Напомним, 27 июля президент уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины (он занимал эту должность более двух лет - с 21 мая 2019 года). На его место назначили командующего оперативного командования "Север" Валерия Залужного.

28 июля Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего операции Объединенных сил. Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнейчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

В соответствии с указами Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба ВСУ Александр Павлюк – командующим операции Объединенных сил.

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Автор: Виталий Саенко