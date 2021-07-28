Президент надеется, что после ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Минобороны работа станет системной, и каждый боец будет понимать перспективы развития ВСУ.

Президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего операцией Объединенных сил. Соответственно с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, соответствующие указы главы государства размещены на его официальном сайте.

Так, Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба ВСУ, Александр Павлюк - командующим операцией Объединенных сил.

Зеленский акцентирует внимание командиров всех уровней в Вооруженных силах, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности о необходимости обеспечения модернизации украинской армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях", - заявил президент.

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Президент подчеркнул, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом", - резюмировал Зеленский.

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Автор: Тамара Отовская