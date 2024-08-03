Он считает, что когда в акватории Черного моря не будет российских кораблей-ракетоносителей, можно будет говорить о победе над ЧФ РФ.

Украина достигла значительных успехов успехах в борьбе против Черноморского флота РФ, однако о полной и безоговорочной победе говорить рано, пока в Черном море есть российские ракетоносители. Ветеран войны, общественный активист Олег Симороз рассказал в интревью Oboz.ua, какое оружие поможет ВСУ окончательно от них избавиться.

Так, он отметил, что если говорить об ATACMS, то у них несколько другие задачи - они не разрабатывались для потопления кораблей. В то же время украинская ракета "Нептун" разрабатывалась именно под эти задачи.

"Конечно, здесь нам помогут новые современные БПЛА, но на самом деле в море они не так эффективны, потому что в море их легко заметить. Но еще начиная с крейсера "Москва", в море себя лучше всего зарекомендовали управляемые крылатые ракеты, которые могут маневрировать", - рассказал он. отметив, что развивая программу по ракетам "Нептун", Украина может закрывать эти вопросы

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Кроме того, он отметил, что для таких задач очень хорошо подходят самолеты, в частности, F-16.

"Этот самолет может нести целое разнообразие ракет, совершенно разных – малой, средней и большой дальности, и противокорабельных, и маневрирующих и т.д… Если удачно применить F-16, выходить где-то из Одесской области в акваторию Черного моря и там отстреливаться качественными западными управляемыми ракетами – а у них есть модификации ракет, разработанные именно против кораблей, – я думаю, мы сможем значительно ослабить российские ракетоносители", - рассказал он.

В то же время, это не будет просто, отметил он, так как россияне не используют ракетоносители средней либо малой дистанции, и стараются не подходить к украинской территории.

Он считает, что только когда в акватории Черного моря не будет российских кораблей-ракетоносителей, можно будет говорить о победе над ЧФ РФ.

В то же время, отметил Симороз, принимая во внимание возможности Украины и достаточно скромное противокорабельное вооружение и учитывая, какой именно удар нанесен по Черноморскому флоту, можно действительно говорить о серьезных успехах в борьбе с флотом РФ.

"Я бы назвал эту кампанию одной из самых успешных кампаний ВСУ во время полномасштабного вторжения", - подчеркнул он.

Ситуация в Черном море

Недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что ракеты морского базирования "Калибр", которые РФ использует против Украины, уже не так эффективны, как были в начале полномасштабного вторжения, поэтому враг их использует комплексно.

Украинские спецслужбы рассказали, что усовершенствованные дроны SeaBaby отныне могут нести более 1 тыс. кг взрывчатки и преодолевать расстояние более чем на 1 тыс. километров. Это значит, что теперь они могут поражать цели в любой точке Черного моря.

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