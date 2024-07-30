В Черном море уже второй день подряд находятся три подводные лодки РФ, которые являются носителями ракет "Калибр".

Присутствие вторые сутки подряд в Черном море трех подводных ракетоносителей РФ может свидетельствовать о подготовке врагом к комбинированной атаке Украины. Об этом во время эфира "Киев24" сообщил спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Мы постоянно готовимся к очередному массированному обстрелу. Тем более, что давно его не было. Если мы видим носители в море, это может предшествовать комбинированному обстрелу, потому что враг, атакуя исключительно этим видом крылатых ракет, обычно не достигает большого успеха. Иногда процент сбития таких ракет равен 100", - сказал спикер.

По его словам, есть другая версия: субмарины могут находиться в акватории на учениях.

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"Но даже учения у них заканчиваются практическими стрельбами - это тоже устойчивая практика", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что сейчас по факту в акватории Черного моря находятся три подводные лодки - фактически все подводные ракетоносители, которые есть у врага в Черноморском регионе. Эти субмарины ("Варшавянки") могут иметь на борту в общей сложности до 12 "Калибров".

"Если где-то сейчас параллельно происходит снаряжение самолетов (ракетами - УНИАН), возможна такая комбинированная атака. Как всегда, не нужно пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - подчеркнул представитель ВМС ВСУ.

Россия вывела в Черное море три подводные лодки - детали

29 июля российские захватчики вывели в акваторию Черного моря одновременно три подводные лодки, которые являются носителями ракет "Калибр".

По информации спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, по состоянию на сегодня, 30 июля, они остаются в акватории. Каждая из этих субмарин может иметь на борту четыре ракеты "Калибр".

Он отметил, что их присутствие больше похоже на обучение личного состава, но они периодически завершается практическими стрельбами. В Азовском море корабли РФ отсутствуют - они покинули акваторию после поражения Силами обороны парома "Славянин".

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