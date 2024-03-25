Наталья Гуменюк указала, что у россиян будут проблемы с логистикой.

Украина ударила по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов". Их потеря нанесла урон российской логистики и управлению войсками.

"Происходит переориентация в управлении войсками, переориентация сил и средств, поскольку утрачены конкретные руководители. Кроме того, это мощный морально-психологический удар по войску в целом. Когда они чувствуют, что даже в таких глубоких тылах происходит мощная работа Сил обороны и вмешательство в дальнейшем развитии боевых действий", - отметила представитель Сил обороны юга Украины Наталия в эфире телемарафона.

При этом она указала, что украинские военные имеют много объектов для нанесения ударов.

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"То, что логистика, в частности, флота, снова оказалась под ударом, - это опять-таки может сковать корабельно-катерный состав и заставить его оставаться в пункте базирования как можно дольше", - подытожила спикер.

Уничтожение БДК "Ямал" и "Азов" - последние новости

24 марта Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что Силы обороны Украины, кроме узла Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму, успешно поразили в оккупированном Севастополе большие десантные корабли оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры. Во время этой атаки были применены ракеты Storm Shadow.

В ГУР Минобороны отметили, что характер повреждений БДК "Ямал" критический - пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.

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