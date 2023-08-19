РФ должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь одержала победу, подчеркнул президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Чернигове в результате попадания российской ракеты есть погибшие и раненые

Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые", - сообщил Зеленский.

Глава государства выразил соболезнования тем, кто потерял родных. Сейчас все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики.

"Сделаем еще больше для консолидации мира против российского террора. Дадим еще больше нашему государству для защиты жизни. Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь одержала победу", - подчеркнул президент.

Взрывы в Чернигове - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус написал о "прилете" в центр Чернигова.

Сообщалось, что противник мог нанести удар по областному центру из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Воздушная тревога в Черниговской области 19 августа была объявлена в 11:20. Отбой тревоги был в 12:24.

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