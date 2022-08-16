Вблизи оккупированного Джанкоя сегодня утром 16 августа прогремели взрывы, в результате которых была повреждена трансформаторная станция.

Трансформаторная станция близ Джанкоя, на которой сегодня произошел пожар, могла бы использоваться для поставки электроэнергии с Запорожской АЭС в Крыму.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона.

"Что такое трансформаторная станция? Они (оккупанты-УНИАН) для того и украли Запорожскую АЭС, чтобы именно через Джанкой бросать электроэнергию на Крым... Я считаю, что это кармическое возмездие. Все, что краденое, оно не приносит достатка", - прокомментировал он.

Взрывы в Крыму: что произошло под Джанкоем

Под Джанкоем рано утром 16 августа произошли взрывы. Сначала пособники оккупантов рассказывали о пожаре на электрической подстанции.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что горит российская воинская часть в поселке Азовское Джанкойского района.

По словам Минобороны РФ, на полуострове вблизи Майского было "возгорание" в воинской части на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов. А позже российская сторона назвала взрывы результатом диверсии. Во время "бавовны" была повреждена трансформаторная станция.

Впоследствии издание NYT сообщило, что взрывы на военном складе возле Джанкоя устроило "элитное украинское подразделение".