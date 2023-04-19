Зафиксировано движение техники и личного состава.

Через Мариполь переправляется подкрепление для оккупационных войск в направлении Бердянска и Волновахи, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Об этом он написал в Telegram, разместив видео с зафиксированной техникой врага. По его словам, зафиксировано движение техники и личного состава.

"Продолжается тенденция перемещения небольшого количества оккупантов и легкой техники через Мариуполь в сторону Новоазовска и дальше на север в направление Волновахи. Зафиксированы поставки танков Т72 через центр Мариуполя в сторону Мангуша и далее в направлении Бердянска", - сообщил Андрющенко.

Видео дня

Мариуполь: что сейчас происходит в городе

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 апреля, Андрющенко сообщил, что в район Мариуполя прибыли новые подразделения оккупантов на смену тех, кого перебросили в сторону Угледара. В оккупированном городе наблюдалось усиление перемещений врага.

По его информации, основные части оккупационных войск для подкреплений сил двигаются непосредственно из Новоазовска, минуя Мариуполь. Это стало возможно из-за обновления оккупантами моста в с. Гранитное Мариупольского района. При этом, отметил советник, большого перемещения военной техники в последнее время не наблюдается. Все перемещения ограничиваются локальными или топливозаправщиками в сторону Бердянска.

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