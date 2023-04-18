Вражеская техника едет со стороны оккупированного Мангуша.

Российские войска продолжают перебрасывать технику через временно оккупированный Мариуполь Донецкой области, куда ранее прибыли новые подразделения захватчиков. На улицах города заметили вражеские танки.

Как сообщил в Telegram советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко, танки россияне перебрасывают на Угледарское направление.

"Фиксируем очередное обратное движение танков. С направления Мангуша через центр города в направлении Новоазовска. Очередное усиление на Угледарское направление", – написал Андрющенко.

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Ситуация в оккупированном Мариуполе

Российские оккупанты продолжают уничтожать украинский Мариуполь. Россияне превратили в пустыню жилой район "Черемушки", уничтожив все 29 многоэтажных домов, которые были там до вторжения.

Кроме того, российские оккупанты уничтожают экосистему Азовского моря и загрязняют его. Из-за таких действий россиян гибнут дельфины. На днях тело одного из них заметили на пляже в Мариуполе.

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