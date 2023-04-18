Российские войска продолжают перебрасывать технику через временно оккупированный Мариуполь Донецкой области, куда ранее прибыли новые подразделения захватчиков. На улицах города заметили вражеские танки.
Как сообщил в Telegram советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко, танки россияне перебрасывают на Угледарское направление.
"Фиксируем очередное обратное движение танков. С направления Мангуша через центр города в направлении Новоазовска. Очередное усиление на Угледарское направление", – написал Андрющенко.
Ситуация в оккупированном Мариуполе
Российские оккупанты продолжают уничтожать украинский Мариуполь. Россияне превратили в пустыню жилой район "Черемушки", уничтожив все 29 многоэтажных домов, которые были там до вторжения.
Кроме того, российские оккупанты уничтожают экосистему Азовского моря и загрязняют его. Из-за таких действий россиян гибнут дельфины. На днях тело одного из них заметили на пляже в Мариуполе.