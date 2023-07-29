На Лимано-Купянском направлении враг уже давно постоянно проводит атакующие действия.

На Бахмутском направлении ежесуточно ВСУ имеют определенные успехи, рассказал представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Можно сказать, что у нас там действует тактика малых, но уверенных шагов. Мы, максимально сохраняя свой личный состав и вообще силы и средства, стараемся действовать охватом, маневром, используя другие тактические приемы, но ни в коем случае не повторяя такой антиподвиг оккупантов, когда идем рядами ни их личный состав", - сказал он.

По словам спикера, за предыдущие сутки украинским военным удалось уничтожить на этом направлении 56 оккупантов, 105 российских захватчиков получили ранения, а одного взяли в плен. Произошло 8 боестолкновений, было подбито 4 танка, 1 БМП, 2 гаубицы Д-30, противотанковая пушка "Рапира", 2 единицы автомобильной техники и один пункт управления БПЛА.

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Относительно Лимано-Купянского направления, по словам Череватого, враг уже давно постоянно проводит атакующие действия.

"За последние полтора недели враг еще больше пытался эскалацию поднять, в том числе давно он использует много артиллерии всех типов и калибров. 451 раз за эти сутки нанес артиллерийские удары по нашим позициям, 6 авианалетов совершил, 7 раз пытался штурмовать наши позиции", - сообщил спикер восточной группировки ВСУ.

Череватый также отметил, что во время отражения вражеских атак было уничтожено 20 оккупантов, 59 были ранены. Также украинские военные уничтожили вражеский БТР-80, боевую ремонтно-ротационную машину, 3 самоходные артиллерийские установки "Нона", БПЛ и 3 автомобиля.

"То есть в общем, если вспомнить, что враг вообще-то планировал большую стратегическую операцию, называли ее "большое наступление" весной, то можно сказать, что сейчас вот семь штурмов – они все-таки интенсифицируют там, но небольшими относительно силами по сравнению с тем, что они анонсировали", - добавил он.

Успехи ВСУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута, на Северном же фланге продолжаются бои без изменения положений. На Бахмутское направление враг стягивает дополнительные силы и средства, а в самом городе продолжаются обстрелы с обеих сторон.

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