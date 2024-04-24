Там линия фронта относительно стабильна и нет ни одного участка, где врагу удалось вклиниться.

У российских оккупантов крайне мало шансов на успех по захвату Часового Яра до 9 мая и в целом.

Об этом заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко сказал в эфире телемарафона. "Противник каждый день пытается атаковать на всех направлениях вблизи Часового Яра, южнее города, вдоль шоссе, пытается полностью захватить поселок Ивановское. В основном без продвижения", - отметил он.

Также он рассказал, что противник давит пехотными группами, иногда применяет бронетехнику - несколько БМП и один - два танка. "Сейчас линия фронта относительно стабильна и подразделения ВСУ не имеют ни одного участка, где врагу удалось вклиниться и существенно изменить наше боевое построение", - подчеркнул Тарасенко. Он рассказал, что противник пытается помешать заходу на позицию бойцам Сил обороны, чтобы заменить личный состав, в частности, используя ночью FPV-дроны.

Видео дня

Тарасенко сообщил, враг максимально пытается усложнить логистику для того, чтобы истощить украинских бойцов и очевидно продвинуться хотя бы на каком-то направлении более существенно. По его словам, противник пытается использовать все доступные им огневые средства, все методы ведения общевойскового боя для того, чтобы поддержать свою пехоту.

Ситуация в районе Часового Яра

Издание The Wall Street Journal пишет, что украинские войска, которые значительно уступают российским по численности и вооружению, пытаются удержать Часов Яр достаточно долго, чтобы дождаться свежего оружия из США. Отмечают, что если Украина потеряет город, то враг получит огневой контроль над Дружковкой, Краматорском и Константиновкой.

Отмечают, что пока украинские войска в Часовом Яру ждут оружие, бомбы уничтожают любое укрытие, а беспилотники со взрывчаткой поражают все, что движется.

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