Пока украинские войска в Часовом Яре ждут оружие, бомбы уничтожают любое укрытие, а беспилотники со взрывчаткой поражают все, что движется.

Украинские войска, которые значительно уступают российским по численности и вооружению, пытаются удержать Часов Яр достаточно долго, чтобы дождаться свежего оружия из США. Расположенный на холме над Бахмутом, город является ценным стратегическим призом, пишетThe Wall Street Journal. Если Украина потеряет город, то враг получит огневой контроль над Дружковкой, Краматорском и Константиновкой.

Но ситуация вокруг Часового Яра для украинских войск изнурительная.

"На каждый артиллерийский снаряд, выпущенный Украиной, Россия выпускает 10, и солдаты говорят, что соотношение становится все хуже. На линии фронта, которая пролегает по полям и селам к востоку от Часов Яра, россияне несут тяжелые потери, но неуклонно продвигаются вперед. Внутри города Москва уничтожает здания, в которых могли бы укрыться украинцы, используя ту же стратегию, которую Россия применила в Бахмуте, за исключением того, что планерные бомбы позволяют им делать это гораздо быстрее в Часовом Яре", - пишет издание.

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Украинские командиры говорят, что они все еще могут сдерживать россиян и оружие от США даст Украине больше шансов удержать свою территорию. В то же время ВСУ сталкиваются с другими проблемами, которые американская помощь не может решить.

Как пишет WSJ, украинские войска истощены после месяцев непрерывных боев, и Киеву не хватает людей, которых можно было бы отправить на их место. Как следствие, пребывание на боевых позициях, которое должно длиться пять дней, может длиться 10 или 15 дней.

"За это время у солдат иногда заканчиваются еда, вода и медикаменты. Боевые беспилотники охотятся на транспортные средства, перевозящие материальную часть и свежее пополнение на передовую. Солдаты с излечимыми ранениями умирают, ожидая эвакуации днями, потому что никто не может до них добраться", - пишет WSJ.

"Даже наши командиры находятся на позициях вместе с нами, потому что у нас не хватает людей", - говорит один из бойцов.

Кроме того, небо над городом наполнено российскими беспилотниками. Военные машины, работающие вокруг Часов Яра, оборудованы средствами РЭБ. Несмотря на это, им приходится останавливаться в нескольких километрах от линии фронта, чтобы высадить солдат, которые пробираются туда пешком, неся провизию на спине, пишет WSJ.

"Украинцы имеют собственную армию беспилотников, что так же усложнило для россиян пополнение запасов и эвакуацию раненых. Но Украине не хватает артиллерии, которая может нанести гораздо больший ущерб, чем дроны. Один 50-летний водитель эвакуации с позывным "Чижик" рассказал, что когда он едет на передовую, чтобы забрать раненых, он по рации запрашивает артиллерийское прикрытие. Часто, по его словам, ответ - "нет". "Они говорят: "Извините, у нас мало снарядов", - пишет издание.

Ситуация в Часовом Яре - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя шансы войск РФ захватить Часов Яр за две-три недели, отметил, что даже если врагу удастся полуокружить Часов Яр, это не означает, что они смогут захватить город.

Представитель оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назар Волошин отмечал, что ситуация вокруг города сейчас сложная, но российской армии в Часовом Яру нет.

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