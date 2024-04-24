Аналитики предположили, что россияне активизируют наступательные операции, чтобы воспользоваться материальной ограниченностью ВСУ перед прибытием помощи из США.

РФ намерена усилить ударную кампанию, чтобы разбить материально-техническое обеспечение украинских военных на фронте.

Как говорится в свежем обзоре Института по изучению войны (ISW), такое заявление сделал российский министр обороны Сергей Шойгу. Аналитики ISW считают, что россияне усилят удары беспилотниками и ракетами в ближайшее время, чтобы успеть максимально разбить украинскую инфраструктуру и оборонно-промышленную базу до того, как придет американская помощь.

В Институте предположили, что заявления Шойгу о сосредоточении на ударах по логистике ВСУ свидетельствует о том, что оккупанты могут изменить цели и под удар попадут украинская транспортная инфраструктура, логистика и военные склады с западным вооружением.

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Вероятно, россияне активизируют наступательные операции в ближайшие недели, чтобы воспользоваться материальной ограниченностью ВСУ перед прибытием помощи из США.

Кроме того, как добавили аналитики, заявления Шойгу также могут говорить о том, что оккупанты усилят наступление в районах Часового Яра и Донецка, а не на других участках фронта.

В Институте напомнили, что оккупанты нанесли мощные удары по объектам украинской транспортной инфраструктуры в Днепропетровской области 19 апреля и, вероятно, повторят и расширят эти удары в ближайшие дни, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи.

"Российское военное командование может надеяться, что скоординированные усилия ограничат способность ВСУ распределять живую силу и технику на критических участках фронта и задержат улучшение возможностей, которые предоставит украинским силам прибытие американской помощи", - подытожили аналитики.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и одному зенитно-ракетному комплексу противника. В свою очередь подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной наземной станции управления БпЛА, одному району сосредоточения вооружения и военной техники, двум районам сосредоточения личного состава, одному средству ПВО и трем другим важным объектам противника.

По данным Генштаба, за сутки больше всего боевых столкновений произошло на трех направлениях: Лиманском, Бахмутском и Авдеевском.

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