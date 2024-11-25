Он рассказал о большом количестве потерь.

В районе Часового Яра украинские защитники взяли в плен российского оккупанта, который пробыл на фронте одну неделю.

Видео его допроса опубликовано в Telegram-канале "Николаевский Ванек". 57-летний Тимофей Кузьменко из Краснодарского края служил в 102 полку 2 батальона. Он рассказал, что с полигона в Донецке отправился сразу на фронт. Первый штурм стал для него последним:

"Много смерти, много убитых. Очень много раненых. Ты туда идешь, а они обратно все идут покалеченные, перебитые, друг друга несут. И везде много убитых".

Российский оккупант также рассказал, что командование находилось "где-то позади", а возвращаться назад могли только раненые, другим это не разрешалось.

Видео дня

"Семье этого "героя" переживать не стоит - "герои" наших видео всегда терпеливо ждут обмена, никто их не трогает. Но на ошибках других надо учиться, поэтому нужно очень стараться, чтобы ваших мужчин вот так не отправили на мясо", - добавил автор канала.

Плен ВСУ

Как известно, российские солдаты могут сдаться в плен по программе "Хочу жить". Единый центр приема обращений:

Telegram и WhatsApp: +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888;

для звонков: +380 44 35 08 917, 688 (только с украинских номеров);

чат-бот: t.me/spasisebyabot;

Telegram-канал: https://t.me/hochu_zhyt.

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