Пресс-секретарь подчеркнула, что оккупационные войска не закрепились за каналом.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова заявила, что именно тактика РФ "разведка мясом" и "искусственного продвижения" привела к появлению сообщений о продвижении оккупантов к центру Часового Яра.

В то же время, сказала она LIGA.net, эти заявления не соответствуют действительности. Солдаты армии захватчиков сейчас активно проводят разведку на этом участке фронта.

"Просто посылают вперед личный состав: кто добежал - тот добежал, кто не добежал - так и будет. То есть это даже не разведка боем, это разведка мясом. В таком формате они могут добежать неизвестно куда", - пояснила Бобовникова.

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По ее словам, именно соответствующая тактика привела к появлению дезинформации о ситуации в городе.

"Кто-то может добежать до центра города, бросить там свой триколор, сделать фоточку и вскоре умереть. Но в Telegram-каналах эта фотография подается как якобы "продвижение" россиян к центру города", - сказала пресс-секретарь.

Бобовникова отметила, что оккупационные войска не закрепились за каналом. Противник не строит там позиций и не копает окопов.

Война в Украине - ситуация в Часовом Яру

22 октября, представитель 24 Отдельной механизированной бригады ВСУ им. короля Даниила Андрей Полухин отметил, что российские оккупанты не вклинивались в оборону украинских воинов в городе Часов Яр (Донецкая область). По его словам, малые пехотные группы оккупантов заходят в город и не могут выйти, поскольку становятся заблокированными из-за контроля со стороны наших дронов.

На днях аналитик BILD Юлиан Рёпке заявил, что россияне прорвали оборону Часового Яра и смогли перейти канал Северский Донец - Донбасс.

Командир отделения 24 ОШБр Боец "Айдара" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сказал, чтозахватчики пытаются окружить Часов Яр с флангов и частично им это удается.

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