По словам Бунятова, сейчас Украине нет смысла бороться за каждую позицию на этом направлении.

Российские оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов и частично ему это удается. Об этом в эфире "Новости.Live" рассказал командир отделения 24 ОШБр боец "Айдара" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Со стороны Калиновки и там, где идут трубы - по левому флангу от Часового Яра. Канал выполняет роль противотанкового рва, потому что там нет воды и он не является барьером для врага, он через него спокойно проходит. Плюс трубы, которые сейчас под их контролем - они могут перемещаться по ним, доставлять провизию и поддержку живой силе", - сказал "Осман".

Военный добавил, что некоторые позиции в Часовом Яру пока не находятся под контролем ни одной из сторон.

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"Если смотреть на карту Deapstate, то там выделены красным зоны, которые находятся под контролем врага. Но большой концентрации врага там нет. Поскольку их много, они заходят все на позицию, мы их уничтожаем. Некоторые позиции могут не заняты и нам позиции занимать нет смысла. Ведь если мы заходим на эту позицию, враг нас так же уничтожает", - добавил "Осман".

По словам Бунятова, сейчас Украине нет смысла бороться за каждую позицию на этом направлении. Поскольку это приведет к таким же потерям, которые несет Россия на этом направлении. "Осман" объяснил:

"Поэтому эти территории, где врагу удается заскочить и закрепиться - они остаются за ними. Но мы регулярно его там уничтожаем. И чтобы изменить ситуацию этом направлении как-то критически - или враг должен пойти массированным механизированным накатом. Или мы должны брать группировку и просто провести какую-то операцию, отрезать основные логистические пути врага к Часовому Яру".

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Ранее аналитик BILD Юлиан Рёпке сообщил, что россиянам удалось продвинуться в районе Часового Яра Донецкой области. Отмечается, что захватчикам удалось дойти почти до стадиона "Авангард", который расположен в городе.

Между тем, по данным СМИ, Украина впервые применение дальнобойное западное оружие для удара вглубь территории РФ. Отмечается, что целью стал вражеский объект на территории Брянской области.

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