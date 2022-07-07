Стоимость товаров указывают как в гривнах, так и в рублях.

Цены на средства гигиены в магазинах временно оккупированного Мариуполя в два-три раза выше, чем на подконтрольной территории.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"У людей нет работы, денег и гуманитарной помощи. При этом видят на полках самые необходимые вещи, которые просто не могут купить. Это очередное издевательство над мариупольцами, которые каждый день выживают в нечеловеческих условиях, созданных "асвабадителями", - отмечают в горсовете.

Там показали фото с полок магазинов Мариуполя. Как можно увидеть, цены вдвое, иногда - втрое) выше, чем в магазинах на подконтрольной территории. При этом стоимость указана как в гривнах так и в рублях (курс 1:1,5).

В частности, шампуни, которые продают по 73 и 86 гривен в украинских интернет-магазинах, в Мариуполе стоит 129 гривен (194 рубля) и 185 гривен (278 рублей) соответственно.

Средство для мытья посуды, которое в украинских магазинах продают по 35 гривен, в стоит 108 гривен (162 рубля).

Подгузники, которые в Украине продают ориентировочно за 430 гривен, стоят 1680 гривен (2520 рублей). Прокладки женские стоят в Мариуполе 99 гривен (148 рублей) тогда как в Украине продают за 25 гривен.

Как писал УНИАН, по информации Главного управления разведки Министерства обороны, во временно оккупированном Мариуполе захватчики предлагают местным жителям работу "за еду".

Гуманитарная помощь, которую раздают оккупанты, - единственный путь получить еду в захваченном городе. Люди падают в обморок в очередях за ней.

Также российские захватчики уже более двух месяцев блокируют мариупольцам доступ к чистой питьевой воде.

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